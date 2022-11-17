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Автор Ольга Лебедева

Зеленский играет роль беспризорника, взятого на воспитание в "приличную семью"

Мир

Нормальный человек на месте украинского президента, вчера пафосно и гневно обвинявшего Россию в ракетном ударе по польской территории и требовавшего от НАТО немедленно (официально) вступить в войну с "москалями", после того, как стало понятно, что он, мягко говоря, неправ и погорячился, хотя бы попытался объясниться. Но этого в сценарии нет. А актёр, пусть даже и бывший, отсебятину произносить не приучен.

Зеленский играет роль беспризорника, взятого на воспитание в "приличную семью"

Как не приучен и брать на себя ответственность за совершённые поступки. Это я к тому, что теперь уже — спасибо западным СМИ — известно:

  • ракеты эти злополучные были украинскими.

Более того, вероятно, по приказу всё того же Зеленского умышленно запущенными в сторону Польши для создания "казуса белли" и втягивания НАТО в Третью мировую войну.

"А вы, друзья, как ни рядитесь..."

Что ж, приходится признать, что актёр, сыгравший в кино президента, став президентом, так и остался актёром. И, наверное, именно поэтому не понимает, что в этой "картине" второго дубля не будет.

Интересно другое. Когда это поймут режиссёры и продюсеры фильма, главную роль в котором сейчас играет Зеленский ?

Ответ на этот вопрос я нашла у военкора Александра Евстигнеева.

К усыновлённым беспризорникам отношение особое, поэтому Украине и Польшу простят

Дикая по своей сути выходка Украины, "уронившей" две ракеты на территорию Польши, сойдёт ей с рук. Не будет от "кураторов" наказания. Ей даже выговаривать за погибших поляков никто не будет, уверен Евстигнеев.

По его словам, Киев сейчас для Европы существует на правах этакого беспризорника, которого решили взять в "приличную семью", отмыть и вырастить "цивилизованным" членом общества.

"Он ворует, матерится, колется, бьёт бабкин фамильный севрский фарфор, соседям под двери гадит, кота задушил. Своих детей бы уже выпороли и карманных денег лишили, а тут приходится тянуть вымученную улыбку. По крайней мере на людях", — написал Евстигнеев в своём Telegram.

Журналист подчеркивает, что сейчас уже Украина не позиционируется как герой, "сдерживающий российские орды, идущие завоёвывать Европу", и поддерживают её, дабы не признавать собственную чудовищную слепоту:

"Потому, что нельзя просто так взять и признать, что было ошибкой — закрывать глаза на удары по Донбассу, на убийства детей, на зигующих неонаци, на репрессии в отношении РПЦ и русского языка (вместе с прилагающимся населением).

На вымогательство всё новых траншей, преференций, оружия.

Потому, что в геополитической игре все средства хороши".

Однако, уверен военкор, прозреть призревшей беспризорника семье всё же придётся, ибо Украина всерьёз поверила в свою исключительность и "регулярно исполняет такое", от чего у "родителей" случается оторопь. И инцидент с Польшей — цветочки.

"В общем-то, это и хорошо — за всё нужно расплачиваться. Никто не уйдёт безнаказанным. Давай, Украина, не останавливайся! Кошмарь их!"

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Сказочное Бали: как слили Зеленского. Вся правда о G20
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы европа польша владимир зеленский
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