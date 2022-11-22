Guardian: Британия позорно нарушила данное Украине обещание помочь беженцам

Британские власти уверяли, что обязательно помогут украинским беженцам, однако они нарушили обещание, данное киевскому режиму. Об этом пишет Guardian.

По словам обозревателя Кира Джайлза, теперь помощь мигрантам оказывает не правительство Великобритании, а волонтёры и власти на местах. Он спрогнозировал скорый крах системы поддержки беженцев.

Как пояснил журналист, Лондон утвердил программу помощи украинцам всего на шесть месяцев, поэтому вскоре они окажутся "на краю пропасти". Джайлз подчеркнул: беженцы, находящиеся на территории Британии, могут лишиться жилья. Он добавил, что чиновники уже начали рекомендовать мигрантам самим заниматься поиском новых квартир.

"Система помощи беженцам, рассчитанная на провал, позорно нарушает обещания Великобритании, данные Киеву", — указал обозреватель.

Ранее стало известно, что власти Болгарии внесли изменения в государственную программу по размещению граждан Украины, убрав из неё обеспечение питанием в отелях.