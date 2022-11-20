Sofia Globe: в болгарских отелях перестали кормить украинских беженцев

Власти Болгарии изменили условия госпрограммы по размещению беженцев с Украины, убрав из неё питание. Об этом пишет издание Sofia Globe.

Хозяева отелей на побережье Чёрного моря кормить украинских беженцев перестали по причине того, что средств, выделяемых государством (менее 500 рублей), на покрытие расходов на питание не хватает, отмечает автор статьи.

Один из владельцев отеля заявил, что он последние три дня обеспечивал едой беженцев за свои собственные деньги, однако теперь кормить их прекращает, так как возможности для этого нет.

Издание напомнило, что в Болгарии проживают более десяти тысяч беженцев с Украины по государственной программе. При этом срок действия предыдущей закончился 15 ноября.