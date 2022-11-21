Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова получил тюремный срок
TAC: НАТО оказались в ловушке из-за заявлений Зеленского и поляков
Стоматолог Гвоздинский об ошибках при чистке зубов: Формат пилы "Дружба"
Минцифры: формируются дополнительные списки граждан на отсрочку от мобилизации
Савик Шустер назвал Россию "язвой на нашем общем теле" и призвал вырезать
В ООН признались, что не могут определить ответственных за удары по ЗАЭС
Андрющенко: ВС РФ перебрасывают силы в направлении Гуляйполя
Войска ВС РФ зачищают позиции ВСУ возле села Водяное
В Казахстане бегущих от СВО россиян высмеяли в рекламе шоколада: Вкус свободы

Ключевой арсенал Киева — изобретательность и импровизация — скоро иссякнет

Мир

Издание Politico назвала ключевым оружием Киева изобретательность и импровизацию.

Ключевой арсенал Киева — изобретательность и импровизация — скоро иссякнет

По мнению авторов американского издания, удары по энергообъектам Украины не оказывают того эффекта, которого бы хотелось России. По их словам, Москва потратила на ракеты около миллиарда евро, а электроэнергию на Украине отключили всего на сутки. Однако это не является правдой. По сей день веерные и аварийные отключения электроэнергии продолжаются на территории подконтрольной Киеву. При этом ВС РФ даже не нужно наносить для этого удары.

Председателя правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что удары ВС РФ наносят значительный ущерб. По его словам, Незалежная лишилась до 50% электрических мощностей. Однако им удаётся "включить свет для 80-90% украинцев в течение дня после ударов".

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что гражданам Украины приходится "быть изобретательными и импровизировать".

Именно "изобретательность" американские СМИ назвали "ключевым оружием Киева" как в сфере энергетики, так и в военном деле. Но, по словам Кудрицкого, запасы оборудования имеют свойства заканчиваться. Это говорит лишь о том, что на голой импровизации далеко не уедешь. Садовой также признал, что суровая зима и продолжающие удары приведут к концу "ключевое оружие Киева". По его словам, Украине необходимо десятки тысяч дизельных и тепловых генераторов.

"Мы должны быть готовы выжить без электричества и отопления в течение одной, двух, может быть, трёх недель", — заявил мэр Львова.

В связи с этим Кудрицкий обратился за помощью к Западу и попросил передать Украине больше систем ПВО, пишет Politico.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов

В Херсонской области уничтожен полковник ВСУ Мыкола Красивов.

В Херсонской области ВС РФ ликвидирован полковник ВСУ Мыкола Красивов
На Украине уничтожен основатель "Украинского интернационального легиона" Бессон
Силовые структуры
На Украине уничтожен основатель "Украинского интернационального легиона" Бессон
Силовые структуры
Генерал-лейтенант Гурулёв заявил о подготовке ВС РФ линии обороны в Крыму
Силовые структуры
Марков объяснил, зачем сдали Херсон: Не по военным причинам, а по политическим
Любовь Степушова Армия Сербии готова защищать сербов в Косово, но Вучич — не Путин Любовь Степушова Сергей Лебедев Российская власть не спешит решать нравственные и экономические проблемы Сергей Лебедев Игорь Буккер Немецкое счастье императора Петра Великого Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Military Watch: истребитель ВВС РФ МиГ-31 заслуженно стал основой авиации России
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили гаубицы М777, из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область
Отбросивший четыре гранаты из окопа военнослужащий ВС РФ рассказал о случившемся
Силовые структуры
Отбросивший четыре гранаты из окопа военнослужащий ВС РФ рассказал о случившемся
Последние материалы
TAC: НАТО оказались в ловушке из-за заявлений Зеленского и поляков
Стоматолог Гвоздинский об ошибках при чистке зубов: Формат пилы "Дружба"
Минцифры: формируются дополнительные списки граждан на отсрочку от мобилизации
Савик Шустер назвал Россию "язвой на нашем общем теле" и призвал вырезать
В ООН признались, что не могут определить ответственных за удары по ЗАЭС
Андрющенко: ВС РФ перебрасывают силы в направлении Гуляйполя
Ключевой арсенал Киева — изобретательность и импровизация — скоро иссякнет
Войска ВС РФ зачищают позиции ВСУ возле села Водяное
В Казахстане бегущих от СВО россиян высмеяли в рекламе шоколада: Вкус свободы
Заслуги Всероссийского атамана отмечены на высоком уровне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников