Ключевой арсенал Киева — изобретательность и импровизация — скоро иссякнет

Издание Politico назвала ключевым оружием Киева изобретательность и импровизацию.

По мнению авторов американского издания, удары по энергообъектам Украины не оказывают того эффекта, которого бы хотелось России. По их словам, Москва потратила на ракеты около миллиарда евро, а электроэнергию на Украине отключили всего на сутки. Однако это не является правдой. По сей день веерные и аварийные отключения электроэнергии продолжаются на территории подконтрольной Киеву. При этом ВС РФ даже не нужно наносить для этого удары.

Председателя правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что удары ВС РФ наносят значительный ущерб. По его словам, Незалежная лишилась до 50% электрических мощностей. Однако им удаётся "включить свет для 80-90% украинцев в течение дня после ударов".

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что гражданам Украины приходится "быть изобретательными и импровизировать".

Именно "изобретательность" американские СМИ назвали "ключевым оружием Киева" как в сфере энергетики, так и в военном деле. Но, по словам Кудрицкого, запасы оборудования имеют свойства заканчиваться. Это говорит лишь о том, что на голой импровизации далеко не уедешь. Садовой также признал, что суровая зима и продолжающие удары приведут к концу "ключевое оружие Киева". По его словам, Украине необходимо десятки тысяч дизельных и тепловых генераторов.

"Мы должны быть готовы выжить без электричества и отопления в течение одной, двух, может быть, трёх недель", — заявил мэр Львова.

В связи с этим Кудрицкий обратился за помощью к Западу и попросил передать Украине больше систем ПВО, пишет Politico.