Британские пользователи раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил Россию в "хищнических" амбициях и "подпитке" антифранцузской пропаганды в Африке. Своё отношение к этому читатели высказали в комментариях к статье The Guardian.
Один из них заметил, что Африка наконец-то просыпается, а Макрона данный факт просто раздражает.
Другой пользователь заявил, что Макрону пора бы найти подходящую работу, так как он не слишком хорошо справляется со своими обязанностями, а его заявления часто выходят за рамки здравого смысла.
Третий комментатор добавил, что французы не смогли настроить африканцев против России и из-за этого "бесятся".
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