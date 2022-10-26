Французский президент Эммануэль Макрон может отказать канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в совместной пресс-конференции после переговоров, которые пройдут сегодня в Париже, тем самым унизив своего коллегу. Об этом пишет Politico.
Берлин анонсировал вчера встречу политиков с журналистами, однако вскоре в Елисейском дворце заявили, что мероприятия нет в планах, отмечает издание, ссылаясь на собственную информацию.
"Если эти сведения подтвердятся, случившееся станет большим оскорблением для Шольца", — говорится в публикации.
Отношения между Шольцем и Макроном до такой степени охладели, что спорят они даже из-за планов совместного общения с прессой, констатировал автор статьи.
Он пояснил, что отказ в проведении пресс-конференции прибывшему с визитом лидеру — политическая тактика, которую обычно используют в качестве упрёка.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.