Безпалько: условие мира на Украине — отказ Киева от Крыма и новых регионов РФ

Переговоры России и Запада, в которых стороны могут прийти к реальному результату по украинскому кризису, возможны, но явно не сейчас. Такое мнение высказал политолог Богдан Безпалько.

Эксперт прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что конфликт на Украине должен быть прекращён путем подписания мирного соглашения, но только на условиях Киева.

Аналитик считает, что западные страны должны либо абстрагироваться от США и перейти к защите своих интересов, либо солидаризироваться с ними, но решить этот конфликт закончить и перейти к переговорам. И должны заставить Украину пойти на уступки по отношению к России.

По словам Безпалько, эти условия — отказ Украины от Крыма и четырёх новых российских регионов, а возможно и ещё нескольких, навсегда, а также создание линии разграничения.

И даже в таком случае рассчитывать стоит только на временный конец конфликта, заключил эксперт в интервью "Украине.ру".