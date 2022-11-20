Президенту Франции Эммануэлю Макрону опять влепили пощёчину.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"По каналам бродит видео, в котором Маню снова дали леща во время общения с гражданами. Где и, самое важное, когда — не совсем понятно. На это можно смотреть вечно, как на огонь и на воду", — пишет ведущий Первого канала.
Судя по ролику, Макрон подошёл пообщаться с гражданами, стоящими за ограждением. Но это не помешало мужчине с претензий к Макрону. После оплеухи своему президенту мужчину повалили на землю и скрутили.
При этом человек, отвесивший главе европейского государства оплеуху, в прошлом году уже бил своего президента, сообщают СМИ.
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