Президенту Франции Макрону опять дали пощёчину во время общения с гражданами

Президенту Франции Эммануэлю Макрону опять влепили пощёчину.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"По каналам бродит видео, в котором Маню снова дали леща во время общения с гражданами. Где и, самое важное, когда — не совсем понятно. На это можно смотреть вечно, как на огонь и на воду", — пишет ведущий Первого канала.

Судя по ролику, Макрон подошёл пообщаться с гражданами, стоящими за ограждением. Но это не помешало мужчине с претензий к Макрону. После оплеухи своему президенту мужчину повалили на землю и скрутили.

При этом человек, отвесивший главе европейского государства оплеуху, в прошлом году уже бил своего президента, сообщают СМИ.

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