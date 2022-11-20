Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли более 100 тысяч убитыми, это безумие

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, а уверенность Джо Байдена и других представителей американских властей в победе Украины ошибочна. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Военный заявил в интервью Grayzone, что ВСУ убитыми и ранеными потеряли уже более ста тысяч человек.

По словам эксперта, украинская армия находится сейчас на последнем издыхании. И предложить ей нечего.

ВСУ ждут нанесения сокрушительного удара, который их раздавит, это безумие, заметил полковник.

Он также добавил, что Россию заставить подчиниться не получится. Убеждён в этом, по его мнению, и генерал армии США Марк Милли, который не исключил возможности диалога между Россией и Украиной.