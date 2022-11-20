Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, а уверенность Джо Байдена и других представителей американских властей в победе Украины ошибочна. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Военный заявил в интервью Grayzone, что ВСУ убитыми и ранеными потеряли уже более ста тысяч человек.
По словам эксперта, украинская армия находится сейчас на последнем издыхании. И предложить ей нечего.
ВСУ ждут нанесения сокрушительного удара, который их раздавит, это безумие, заметил полковник.
Он также добавил, что Россию заставить подчиниться не получится. Убеждён в этом, по его мнению, и генерал армии США Марк Милли, который не исключил возможности диалога между Россией и Украиной.
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