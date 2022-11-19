В Германии выразили уверенность, что Зеленский будет умолять о перемирии с РФ

Как только страны Запада перестанут оказывать Киеву финансовую помощь, президент Украины Владимир Зеленский начнёт умолять о перемирии с Россией. Такое мнение высказали многие из читателей немецкого издания Die Welt*.

Кроме того, они раскритиковали заявление Зеленского, в котором он отверг возможность "краткосрочного перемирия" с Россией.

Один из комментаторов заметил, что лидер Украины отвергает всё, что может истощить его денежные запасы. А когда запад остановит денежные потоки в сторону Киева, он завоет о перемирии, считает пользователь.

Другой читатель назвал Зеленского невыносимым и добавил, что на его месте стоило бы соглашаться даже на долгосрочное перемирие.

Третий комментатор предложил подождать и посмотреть, что скажет президент Украины, когда республиканцы перекроют ему денежный кран.

"Он может только требовать, и почему-то наше наивное правительство ему доверяет…либо ему выгодно доверять", — заключил четвёртый читатель.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.