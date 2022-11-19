NI: главный страх Киева — сделка России и США после выборов президента

В Киеве больше всего боятся, что через два года на президентских выборах в США одержит победу тот, кто пожелает наладить отношения с Россией. Об этом говорится в статье журнала National Interest.

Автор публикации замечает, что часто великие державы ведут торги и договариваются, при этом "валютой" нередко становятся национальные интересы не таких крупных государств.

По мнению авторов материала, лидеры Украины не хотят, чтобы с молотка ушли интересы их страны.

Киев также беспокоит перспектива лишиться поддержки Запада из-за умелых действий российской стороны.

"Москва может возобновить свое обаятельное наступление на европейские столицы благодаря щедрым контрактам на поставку энергоносителей и найти там потенциальных союзников", — делают вывод обозреватели издания.