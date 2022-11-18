Премьер Венгрии Орбан раскритиковал общеевропейский кредит для Украины

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт готов помогать Украине, но не поддерживает идею общеевропейского кредита.

Как подчеркнул премьер, для венгерских властей интересы своей страны дороже, чем поддержка Киева. При этом политик пообещал отправлять украинским коллегами 60-70 миллиардов форинтов из-за заключённого с чиновниками договора.

"Венгрия будет ежегодно выделять эту сумму из национального бюджета", — отметил Орбан в ходе конференции.

Ранее премьер предупредил, что Европейский союз всё больше и больше вовлекается в конфликт на Украине.