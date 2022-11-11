Орбан: Европа продолжает всё больше и больше втягиваться в украинский конфликт

Государства, входящие в состав Евросоюза, всё больше и больше вовлекаются в украинский конфликт. Об этом сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.

Он напомнил, что ЕС сначала выступал против передачи летательного оружия Киеву, однако затем согласился на его поставки.

По словам премьер-министра, европейские страны также организуют обучение для украинских солдат, а вскоре они возьмут на себя "бремя" по поддержке экономической системы Украины.

"Мы всё больше и больше втягиваемся в этот конфликт", — подчеркнул Орбан во время саммита Организации тюркских государств, который проходит в Узбекистане.

Как пояснил премьер, Венгрия пытается сделать всё возможное для скорейшего урегулирования кризиса вокруг Украины. Это позволит миру быстрее выйти из продовольственного и энергетического кризисов, заключил политик.

Ранее стало известно, что венгерские власти пытаются заблокировать план ЕС по передаче 18 миллиардов евро киевскому режиму.