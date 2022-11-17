Вассерман: политики Казахстана "не купятся" на обещание Борреля

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал обещание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля данное им на брифинге в Астане. Чиновник пообещал компенсировать третьим странам ущерб от антироссийских санкций, если такой возникнет.

По мнению политика, Боррель таким образом мог просто попытаться "подкупить" руководство Казахстана, чтобы оно отвернулось от России.

Однако сейчас Евросоюз не может возместить ущерб от прекращения экономического взаимодействия с РФ даже сам себе, не говоря о "третьих странах", заметил депутат в беседе с ФАН.

Если же ЕС всё-таки станет платить Казахстану и другим государствам компенсации из своего кармана, то назреет серьёзное недовольство внутри Европы. И не только среди народа, но и среди лиц, принимающих решения, заключил Вассерман.