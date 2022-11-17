Западные эксперты прогнозируют сильное падение экономики РФ в начале 2023 года

В следующем году, по прогнозам аналитиков, экономика России столкнётся с самым сильным падением с начала спецоперации на Украине. В первом квартале экономика может сократиться на 8%. Такие данные опросов экспертов публикует Bloomberg.

По их мнению, самое глубокое падение будет в первом квартале, а уже к третьему кварталу 2023 года экономика страны сократится на 4%.

Затяжную рецессию прогнозируют и экономисты Morgan Stanley. Связано это с вынужденной структурной трансформацией бизнеса в низкотехнологичную экономику, пишет издание newizv.ru.

Согласно заявлению Росстата, российская экономика в третьем квартале этого года сократилась на 4%, а ВВП страны просел на 4,1% по итогам второго квартала.