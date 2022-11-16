Подоляка: польский ЗРК "Patriot»" не смог сбить летевшую ракету

Почему польский зенитно-ракетный комплекс "Patriot"" не сбил летевшую "бешеную" ракету? Это важный и неудобный вопрос, который задают сегодня своим военным польские журналисты. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка.

В польском генштабе объяснили, что ни одна армия не имеет системы ПВО, которая защищает территорию всей страны. Однако этот ответ удивил аналитика.

По его словам, понять было бы можно, если бы это случилось в первый день спецоперации. Тогда можно было бы сказать, что просто не успели среагировать.

Но когда операция и ракетные удары по сопредельной с Польшей территории Украины идут уже более 8 месяцев, генштаб просто обязан был бы создать на этом очень небольшом рубеже эшелонированную ПВО-ПРО, считает Подоляка.

"Но одинокая ракета прилетела и убила двух жителей. И ладно бы это была русская ракета, и это можно было бы использовать в политических целях. Но ракета эта была украинской. Но не в этом дело. Главное, что её никто даже не попытался перехватить. Или не смог… И именно поэтому у польского общества возникают вопросы к хвалёной системе "Пэтриот" американского производства, которая является основой польской системы ПВО-ПРО", — заключил эксперт.