Представитель ООН Хак: есть доказательства, что пленных на Украине казнят

Представитель ООН Фархан Хак заявил, что появились доказательства казни пленных на Украине.

Во время брифинга Хак заявил, что Организация Объединённых Наций (ООН) получила достоверные факты применения казней на Украине. Ссылаясь на слова главы мониторинговой миссии по правам человека ООН на Украине Матильды Богнер, Хак сообщил, что на Украине к пленным применяются пытки во время допросов.

"Что касается отношения к пленным, задержанным властями Украины, Богнер сообщила, что миссия получила достоверные обвинения в казнях, а также в нескольких случаях пыток", — заявил Хак.

Богнер также ранее заявляла, что пытки, избиения и жестокое обращение к военнопленным были зафиксированы документально. По её словам, такие действия чаще всего применялись во время допросов, поимки или интернировании пленных.