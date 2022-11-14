МИД Замбии: в ходе СВО на Украине погиб зимбией, осуждённый в России

МИД Замбии сообщил, что в ходе СВО на Украине погиб 23-летний замбиец, осуждённый в России.

По данным МИД, погибший Натан Ньиренда приехал в Россию и проходил обучение в Москве. Однако он был осужден и приговорён к девяти с половиной годам лишения свободы. По какой статье был осуждён Ньиренда, не говорится. На странице МИД сказано, что отбывал наказание Натан в СИЗО "на окраине Москвы". Однако, по их словам, 9 октября в МИД пришло уведомление о том, что Ньиренда погиб в ходе СВО на Украине 22 сентября.

"Правительство Замбии обратилось к российским властям с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий тюремное заключение в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях на Украине и впоследствии погиб", — заявил министр Какубо.

МИД РФ пока никак не прокомментировал данное заявление.