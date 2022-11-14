Танкисты 1-й Славянской бьют ВСУ из трофейного "Булата" в лесополосе за н. п. Опытное.
Опытное недавно было зачищено от украинских националистов. 1-я славянская бригада при помощи БЛА корректирует работу танка и закрытых позиций по лесополосе за населённым пунктом Опытное. Военкор НМ ДНР Константин Колыбельский рассказал, что на месте работает украинский танк "Булат" — трофейный танк, пригнанный из Мариуполя.
"Азовский* танк который был откопан из-под завалов разрушенного дома", — сообщил Колыбельский.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ
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