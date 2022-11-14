Танкисты 1-й Славянской бьют ВСУ из трофейного "Булата" за н.п. Опытное

Танкисты 1-й Славянской бьют ВСУ из трофейного "Булата" в лесополосе за н. п. Опытное.

Опытное недавно было зачищено от украинских националистов. 1-я славянская бригада при помощи БЛА корректирует работу танка и закрытых позиций по лесополосе за населённым пунктом Опытное. Военкор НМ ДНР Константин Колыбельский рассказал, что на месте работает украинский танк "Булат" — трофейный танк, пригнанный из Мариуполя.

"Азовский* танк который был откопан из-под завалов разрушенного дома", — сообщил Колыбельский.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ