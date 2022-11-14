В Раде намерены попросить страны G20 исключить Россию из "Большой двадцатки"

Украинские парламентарии внесли в Раду законопроект об обращении к странам "Большой двадцатки". Чиновники решили потребовать лишить РФ статуса члена группы.

"Предлагаем исключить Российскую Федерацию из состава G20", — подчеркнули политики, слова которых приводят на официальном сайте Рады.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ Владимир Путин не станет принимать участие в мероприятиях "Большой двадцатки". Причиной послужила необходимость находиться на территории нашей страны.