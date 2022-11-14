Украинские парламентарии внесли в Раду законопроект об обращении к странам "Большой двадцатки". Чиновники решили потребовать лишить РФ статуса члена группы.
"Предлагаем исключить Российскую Федерацию из состава G20", — подчеркнули политики, слова которых приводят на официальном сайте Рады.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ Владимир Путин не станет принимать участие в мероприятиях "Большой двадцатки". Причиной послужила необходимость находиться на территории нашей страны.
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Российские десантники рассказали о том, что ВСУ применяют "тайные ракеты" — боеприпасы, о поставках которых украинцам не сообщали ни НАТО, ни другие союзники.