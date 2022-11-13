Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что подвергнет критике действия России и президента Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки".
По мнению Сунака, G20 в этом году пройдёт "необычно".
"На этом саммите G20 не будет всё как обычно. Мы подвергнем критике режим Путина", — заявил премьер на брифинге.
Что конкретно он намерен раскритиковать, Сунак не уточнил. Однако подчеркнул, что речь пойдёт о мирном урегулировании украинского конфликта и предоставлении военной помощи Киеву.
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