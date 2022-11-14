ЕС готовит армии к войне с ВС РФ

О готовящемся прямом военном столкновении ЕС с РФ в Европе стали говорить почти открыто, пишет обозреватель РИА Новости Елена Караева. Германия и Франция, две страны — основательницы Евросоюза, воспринимают это как геополитическую реальность.

ФРГ, несмотря на энергокризис, планирует потратить на переоснащение своей армии не менее ста миллиардов евро. Париж старается не отставать от Берлина. "С учётом новых угроз", ассигнования на армию составили около 44 миллиарда евро.

"Конечно, с германскими тратами не сравнимо, но важна риторика", — считает журналист.

По мнению Караевой, мир, ещё недавно воспринимаемый нами в качестве партнёра, собирается убивать нас. Власти настраивают на это свои армии, генералов и солдат, политики готовят к этому общество.

Однако, по словам обозревателя, вся эта риторика может оказаться блефом, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем, которые, ссылаясь на "недостаток пушек" в армии, теперь можно вообще не решать. К тому же, таким образом ЕС пытается "запугать" РФ, одновременно стараясь понравиться Пентагону.

"Пусть пугают. Нам не страшно", — резюмирует автор, уточнив, что у ВС РФ есть всё, что потребуется, для защиты Родины и народа.