Эрдоган: число жертв взрыва в Стамбуле увеличилось до шести человек

По информации, озвученной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время брифинга, на данный момент известно уже о шести погибших в результате взрыва в Стамбуле.

"По информации, которую я получил от губернаторства города, на данный момент число погибших составляет шесть человек, число пострадавших 53", — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер убеждён в том, что случившееся является терактом. Он уточнил, что об этом можно судить по предварительным данным, в частности, записям с камер видеонаблюдения.

"Предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывает, что здесь "пахнет терактом", — добавил Эрдоган.

Днём 13 ноября пешеходную туристическую улицу Истикляль в Стамбуле потряс взрыв. Турецкие спецслужбы склоняются к версии о теракте. Расследованием трагедии занимается главная прокуратура Стамбула.