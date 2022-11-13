По информации, озвученной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время брифинга, на данный момент известно уже о шести погибших в результате взрыва в Стамбуле.
"По информации, которую я получил от губернаторства города, на данный момент число погибших составляет шесть человек, число пострадавших 53", — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер убеждён в том, что случившееся является терактом. Он уточнил, что об этом можно судить по предварительным данным, в частности, записям с камер видеонаблюдения.
"Предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывает, что здесь "пахнет терактом", — добавил Эрдоган.
Днём 13 ноября пешеходную туристическую улицу Истикляль в Стамбуле потряс взрыв. Турецкие спецслужбы склоняются к версии о теракте. Расследованием трагедии занимается главная прокуратура Стамбула.
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