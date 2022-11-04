Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в лицемерии. По словам президента, чиновники игнорируют страдания миллионов голодающих людей.
"Позорно безразличие западных институтов и стран, которые учат остальной мир гуманизму каждый раз, когда открывают рот", — подчеркнул руководитель республики, слова которого приводит Habertürk.
Как заявил Эрдоган, турецкие власти испытывают боль из-за смерти невинных людей от голода в Африке. При этом Запад не пытается помочь с завершением кризиса, добавил президент.
Ранее учёный-востоковед Евгений Сатановский сказал, что лидеру Турции не нужно мирное урегулирование конфликта на Украине. По мнению эксперта, Эрдоган хочет взять под контроль Одессу.
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