Эрдоган счёл игнорирование голода в Африке позором Запада

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в лицемерии. По словам президента, чиновники игнорируют страдания миллионов голодающих людей.

"Позорно безразличие западных институтов и стран, которые учат остальной мир гуманизму каждый раз, когда открывают рот", — подчеркнул руководитель республики, слова которого приводит Habertürk.

Как заявил Эрдоган, турецкие власти испытывают боль из-за смерти невинных людей от голода в Африке. При этом Запад не пытается помочь с завершением кризиса, добавил президент.

Ранее учёный-востоковед Евгений Сатановский сказал, что лидеру Турции не нужно мирное урегулирование конфликта на Украине. По мнению эксперта, Эрдоган хочет взять под контроль Одессу.