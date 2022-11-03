Эрдоган призвал активизировать усилия для прекращения конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о возможном завершении конфликта на Украине. Он, по сути, призвал вернуть Крым и Донбасс.

Турецкий лидер заявил в телефонной беседе с Владимиром Зеленским о необходимости "активизировать дипломатические усилия" для прекращения боевых действий на Украине. Детали разговора озвучила канцелярия Эрдогана.

В ходе переговоров он также заявил, что урегулирование конфликта должно проходить "на основе взаимопонимания, которое приведёт к полному восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины".

Ранее Зеленский в интервью Чешскому телевидению назвал возвращение Крыма и Донбасса условием для начала мирных переговоров с Россией.