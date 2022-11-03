Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о возможном завершении конфликта на Украине. Он, по сути, призвал вернуть Крым и Донбасс.
Турецкий лидер заявил в телефонной беседе с Владимиром Зеленским о необходимости "активизировать дипломатические усилия" для прекращения боевых действий на Украине. Детали разговора озвучила канцелярия Эрдогана.
В ходе переговоров он также заявил, что урегулирование конфликта должно проходить "на основе взаимопонимания, которое приведёт к полному восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины".
Ранее Зеленский в интервью Чешскому телевидению назвал возвращение Крыма и Донбасса условием для начала мирных переговоров с Россией.
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