Экс-президент США Дональд Трам вряд ли займёт пост главы государства снова, заявил политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.
Политолог подчеркнул, что политик уже не популярен в Штатах. К тому же, он не сумел переизбраться, когда была возможность.
"Если он не сумел реализовать свой потенциал тогда, то кто из серьёзных спонсоров поставит на него в нынешних условиях?", — пояснил Синельников-Оришак "Украине.ру".
Политолог подчеркнул, что трамп играет важную роль в политике США, но на выборах 2024 года бизнесмен вряд ли победит.
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