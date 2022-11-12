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Американист Синельников-Оришак: Трампу "не светит" пост президента

Мир

Экс-президент США Дональд Трам вряд ли займёт пост главы государства снова, заявил политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.

Политолог подчеркнул, что политик уже не популярен в Штатах. К тому же, он не сумел переизбраться, когда была возможность. 

"Если он не сумел реализовать свой потенциал тогда, то кто из серьёзных спонсоров поставит на него в нынешних условиях?", — пояснил Синельников-Оришак "Украине.ру".

Политолог подчеркнул, что трамп играет важную роль в политике США, но на выборах 2024 года бизнесмен вряд ли победит.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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