Салливан: США продолжат "улучшать позиции" Украины на поле боя

Америка продолжит помогать Украине, чтобы "улучшить" позиции Киева на поле боя, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

По мнению Салливана, так Киев укрепится перед переговорами с Россией.

"Мы будем делать всё, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров", — пояснил советник на брифинге.

Салливан подчеркнул, что якобы Киев давно готов к переговорам, но подобных сигналов США "не видят" от Москвы.