Америка продолжит помогать Украине, чтобы "улучшить" позиции Киева на поле боя, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
По мнению Салливана, так Киев укрепится перед переговорами с Россией.
"Мы будем делать всё, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров", — пояснил советник на брифинге.
Салливан подчеркнул, что якобы Киев давно готов к переговорам, но подобных сигналов США "не видят" от Москвы.
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