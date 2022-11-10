Анастасия Арестович, супруга советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича, предпочла разговаривать с журналисткой Анной Олицкой на русском языке вместо украинского.
Анастасия Арестович призналась, что ей комфортнее говорить на том языке, который является ей родным и на котором она разговаривает с детских лет — на русском.
"Мне комфортнее говорить на русском. Это мой родной язык. Я разговариваю на нем с детства", — заявила супруга Арестовича.
Жена советника главы Офиса президента Украины добавила, что ей кажется ошибочным считать русский язык "языком оккупантов", как это принято теперь на Украине.
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