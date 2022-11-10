Жена Арестовича Анастасия заявила, что её муж будет хорошим президентом Украины

В случае выдвижения на президентских выборах Украины и победы на них советник Офиса президента Алексей Арестович стал бы "хорошим" лидером. Об этом заявила его супруга в программе "Без комплексов".

Анастасия отметила, что для неё, как и для всех матерей, очень важно, чтобы вооружённый конфликт больше не повторился. Арестович смог бы создать необходимые условия на Украине и сделать Незалежную сильным государством.

"Когда мы с ним встретились он сказал: "Я буду президентом". Мне кажется, что он будет хорошим президентом", — заявила Анастасия.

Кроме этого, она призналась, что не собирается говорить только на украинском языке, поскольку с самого рождения привыкла к русской речи.