Соцстрах: украинцы вымогают социальные пособия в Польше

Варшава планирует завершить практику выдачи социальных выплат украинцам, которые проживают на территории Незалежной, поскольку эти люди приезжают в Польшу исключительно за пособием. В случае повторного пересечения границы социальные выплаты будут заморожены, и начнётся разбирательство по поводу реального местожительства украинца, сообщает EADaily.

"Украинцы, проживающие на Украине, вымогают социальные пособия в Польше. У польской администрации нет адекватных механизмов для оповещения или проверки таких ситуаций", — отметили в материале Kresy.pl со ссылкой на Управление социального страхования Польши.

По словам представителя соцстраха Павла Боссернакера, выплаты должны получать только те украинцы, которые на постоянной основе проживают и работают на территории Польши.