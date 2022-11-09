Варшава планирует завершить практику выдачи социальных выплат украинцам, которые проживают на территории Незалежной, поскольку эти люди приезжают в Польшу исключительно за пособием. В случае повторного пересечения границы социальные выплаты будут заморожены, и начнётся разбирательство по поводу реального местожительства украинца, сообщает EADaily.
"Украинцы, проживающие на Украине, вымогают социальные пособия в Польше. У польской администрации нет адекватных механизмов для оповещения или проверки таких ситуаций", — отметили в материале Kresy.pl со ссылкой на Управление социального страхования Польши.
По словам представителя соцстраха Павла Боссернакера, выплаты должны получать только те украинцы, которые на постоянной основе проживают и работают на территории Польши.
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