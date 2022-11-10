Новый состав Конгресса США вряд ли прекратит совсем помогать Украине, но может сократить объёмы поставок оружия и выделяемых денег, заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк.
По мнению экс-сенатора, для того чтобы остановить "маховик" спонсирования, республиканцам придётся проделать большую работу.
"Я буду удивлён, если они смогут прекратить финансирование, но думаю, выделение средств, возможно, замедлится в результате победы республиканцев в палате представителей", — пояснил Блэк РИА Новости.
Насколько могут сократиться объёмы помощи киевскому режиму в случае победы Республиканской партии, экс-сенатор не уточнил.
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