Экс-сенатор Блэк: республиканцы потеряли часть мест в конгрессе из-за Трампа

Представители республиканской партии лишились части мест в Конгрессе США по вине бывшего американского президента Дональда Трампа, считает экс-сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Трамп всегда стоял за плечами республиканцев. Именно в этом заключалась их главная проблема во время промежуточных выборов, убеждён Блэк. По его словам, американцы, которым не нравится экс-руководитель США, как правило, голосовали за кандидатов из демократической партии.

"Трамп мог стать фактором подавления некоторых голосов республиканцев", — сказал бывший сенатор.

Он также подчеркнул: на ноябрьских выборах было несколько хороших кандидатов-республиканцев, которые не смогли одержать победу из-за связи с экс-президентом США.

Ранее Трамп заявил, что американский лидер Джо Байден превратил Соединённые Штаты Америки в "большой жирный провал" и лишился доверия на международной арене.