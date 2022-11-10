Двух представителей демократической партии, которые скончались в октябре 2022 года, переизбрали в американский Конгресс, передаёт Fox News.
Как сообщает телеканал, умерший конгрессмен Энтони Делука из Пенсильвании прошёл в Палату представителей США, набрав 85 процентов голосов избирателей. Отмечается, что политический деятель ушёл из жизни 9 октября в возрасте 85 лет.
"То, что люди проявляют доверие к этому человеку, переизбирая его посмертно, вызывает гордость", — прокомментировали товарищи конгрессмена по партии.
Кроме того, в публикации подчёркивается: американцы переизбрали в Конгресс США политика Барбару Купер (штат Теннесси), которая скончалась 25 октября в возрасте 93 лет.
Ранее политолог Михаил Чернов в интервью Pravda.Ru заявил, что промежуточные выборы в Конгресс продемонстрировали сложную ситуацию на территории США. По его словам, в этой стране созрел потенциал для серьёзного противостояния вплоть до гражданской войны.
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