Чернов: в США созрел потенциал для противостояния вплоть до гражданской войны

В США уже сформированы элитные группы для начала серьёзного противостояния внутри страны. Такое мнение выразил политолог Михаил Чернов, комментируя в интервью Pravda.Ru слова бывшего американского президента Дональда Трампа о сбоях в ходе промежуточных выборов.

По словам эксперта, после голосования ситуация в Соединённых Штатах способна развиваться "как угодно".

"В США созрел потенциал для большого внутреннего противостояния вплоть до гражданской войны. Будет ли он реализован в связи с выборами, я не уверен. Но ситуация очень сложная, это совершенно точно. Даже не важно, как пройдут выборы, ведь элитные группы, группы поддержки для серьёзного противостояния внутри США уже сложились", — сказал собеседник издания.

Чернов также подчеркнул: голосование в Штатах может стать триггером для социального недовольства и различных выступлений.

Ранее Трамп призвал своих сторонников выходить на протесты из-за массовых сбоев во время промежуточных выборов в разных городах. Как пояснил экс-президент, проблемы чаще всего фиксируют в районах, где преобладают сторонники республиканской партии.