В США уже сформированы элитные группы для начала серьёзного противостояния внутри страны. Такое мнение выразил политолог Михаил Чернов, комментируя в интервью Pravda.Ru слова бывшего американского президента Дональда Трампа о сбоях в ходе промежуточных выборов.
По словам эксперта, после голосования ситуация в Соединённых Штатах способна развиваться "как угодно".
"В США созрел потенциал для большого внутреннего противостояния вплоть до гражданской войны. Будет ли он реализован в связи с выборами, я не уверен. Но ситуация очень сложная, это совершенно точно. Даже не важно, как пройдут выборы, ведь элитные группы, группы поддержки для серьёзного противостояния внутри США уже сложились", — сказал собеседник издания.
Чернов также подчеркнул: голосование в Штатах может стать триггером для социального недовольства и различных выступлений.
Ранее Трамп призвал своих сторонников выходить на протесты из-за массовых сбоев во время промежуточных выборов в разных городах. Как пояснил экс-президент, проблемы чаще всего фиксируют в районах, где преобладают сторонники республиканской партии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.