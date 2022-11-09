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Express: у России очевидное преимущество с "Сарматом", пора начинать переговоры

Мир

Россия намерена провести второй испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". МБР может быть оснащена десятком боеголовок, которые поражают цели на скорости более 20 Махов.

Express: у России очевидное преимущество с "Сарматом", пора начинать переговоры

Британский журналист отметил, что политик Алексей Журавлёв напомнил о "Сармате", когда Финляндия и Швеция заявили о своём намерении вступить в НАТО. Он подчеркнул, что ракета способна долететь до Британии за 200 секунд.

Автор издания Express убеждён, что самое разумное решение на фоне напряжённой ситуации — это мирные переговоры между Россией и Украиной. Однако условия Киева неприемлемы для Москвы.

"Зеленский повторил, что его условия для диалога — это возвращение всех "оккупированных" земель Украины, компенсация "причинённого ущерба" и привлечение к ответственности всех "виновных в военных преступлениях. Однако на масштабах будущей поддержки, политической и финансовой, скажутся сегодняшние промежуточные выборы в США", — отметил журналист.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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