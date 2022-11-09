Глава Минэкономики Украины мечтает заменить РФ в области металлургии

По мнению украинского министра экономики и первого вице-премьер-министра страны Юлии Свириденко, руда и другая металлургическая продукция из Украины вполне способна заменить на мировом рынке Россию.

Такую идею Свириденко высказала в ходе беседы с министром торговли США Джиной Раймондо, предложив Вашингтону сделать украинскую руду частью западной цепочки поставок, что, по её мнению, должно помочь США распространить санкции на всю российскую металлургическую продукцию.

"Сталь — это сфера, где мы особенно заинтересованы в расширении санкций против России и в доступе на американский рынок. Вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями США. С этой целью мы призываем включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок и заменить на этих рынках Россию", — сказала Свириденко, слова которой опубликованы на сайте украинского кабмина.

Также украинский министр предложила приравнять украинскую руду и чугун к товарам из Евросоюза, и со временем освободить от налоговых тарифов украинские товары, идущие на экспорт, хотя бы до конца 2024 года.