По сообщению украинского министра экономики и вице-премьера Юлии Свириденко, импорт товаров на Украину из России полностью запрещён.
"Отныне никакая продукция Российской Федерации не сможет ввозиться на территорию нашего государства", — цитирует Свириденко агентство Reuters.
Вице-премьер Украины обратилась к западным странам с призывом последовать примеру Киева в отношении импорта российской продукции.
По мнению Свириденко, отказ Киева от ввоза товаров из России создаст ей сложности в финансировании спецоперации на Украине.
9 апреля кабмин Украины в лице Тараса Мельничука объявил о решении ввести против РФ торговое эмбарго.
Запад ввёл жёсткие санкции против России после начала её спецоперации на Украине, продолжая вводить всё новые ограничения. Помимо рестрикций в российской банковской сфере и отказа иностранных компаний от работы на российском рынке, на Западе предлагают полностью отказаться от российских газа, нефти и угля.
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