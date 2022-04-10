Украина полностью запретила импорт российских товаров

По сообщению украинского министра экономики и вице-премьера Юлии Свириденко, импорт товаров на Украину из России полностью запрещён.

"Отныне никакая продукция Российской Федерации не сможет ввозиться на территорию нашего государства", — цитирует Свириденко агентство Reuters.

Вице-премьер Украины обратилась к западным странам с призывом последовать примеру Киева в отношении импорта российской продукции.

По мнению Свириденко, отказ Киева от ввоза товаров из России создаст ей сложности в финансировании спецоперации на Украине.

9 апреля кабмин Украины в лице Тараса Мельничука объявил о решении ввести против РФ торговое эмбарго.

Запад ввёл жёсткие санкции против России после начала её спецоперации на Украине, продолжая вводить всё новые ограничения. Помимо рестрикций в российской банковской сфере и отказа иностранных компаний от работы на российском рынке, на Западе предлагают полностью отказаться от российских газа, нефти и угля.