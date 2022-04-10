Пять стран Евросоюза подняли "бунт" из-за эмбарго на нефть и газ из России

Пять стран Евросоюза отказались вводить эмбарго на российские энергоносители, сообщил британский таблоид Daily Express.

Среди стран-членов ЕС назревает настоящий "бунт", возглавляемый премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Венгерский лидер считает, что новые антироссийские санкции убьют экономику многих европейских государств, пишет издание Daily Express.

"Виктор Орбан нарушил европейский строй и возглавил восстание против санкций ЕС", - сообщают автора материала.

Возможным эмбарго на экспорт нефтепродуктов из России также обеспокоены Италия, Австрия и Нидерланды. Власти этих стран уверены, что запрет на российские нефть и газ приведёт к экономическому хаосу.

Германия тоже не желает разрывать отношения с Москвой, так как Берлин закупает 40% необходимого газа в РФ.

Ранее европейские СМИ сообщали, что мнение членов ЕС раскололось по поводу планируемого запрета. Если в Польше, Италии и странах Прибалтики поддерживают введение эмбарго, то власти Германии, Австрии, Венгрии и Словакии являются категорическими противниками запрета. Неизвестна лишь позиция Франции, где сегодня, 10 апреля, проходят президентские выборы, и Макрона ждёт жёсткое противостояние с Марин ле Пен.