Представитель правительства Мюллер: война в Польше начнётся через несколько лет

Официальный представитель правительства Польши Пётр Мюллер делает громкие заявления, которые обсуждают СМИ. В эфире телеканала TVN24 он спрогнозировал войну в стране, которая может начаться в ближайшие годы, пишет EADaily.

Мюллер, отвечая на вопрос ведущего, коснулся темы "нападения на Польшу".

"Может быть, не через несколько недель, но я предсказываю сценарий начала войны и в Польше через несколько лет. Да, я предполагаю такой сценарий. Поэтому мы вооружаемся", — сказал пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что польские власти уже на протяжении долгого времени проявляли лояльность к беженцам с Украины. Однако сейчас они будут лишены маткапитала и бесплатного жилья.