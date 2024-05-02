Операционный центр "Ингосстраха" получил высокие оценки на 25-й ежегодной премии "Лучший ОЦО"

"Ингосстрах" выиграл в двух номинациях на "Лучший ОЦО-2023"

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

В конце апреля в двадцать пятый раз состоялась престижная ежегодная церемония "Лучший ОЦО-2023". Операционный центр страховой компании "Ингосстрах" в Краснодаре был отмечен высокими оценками экспертного жюри.

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Премия "Лучший ОЦО" призвана чествовать профессионалов индустрии, акцентируя внимание на отличных результатах и значительных достижениях операционных центров по всей стране и странам СНГ. В течение последних 12 лет организаторы премии выделяют самые успешные проекты, которые способствовали эффективным изменениям в бизнес-процессах, улучшению качества работы и экономической эффективности компаний.

На церемонии награждения "Ингосстрах" представляли заместитель генерального директора по операционной деятельности Денис Григорьев и директор департамента операционной поддержки Елена Камалутдинова. Компания была высоко оценена в двух категориях: "ОЦО — двигатель изменений" и "Эффективный ЭДО".