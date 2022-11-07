Польша подписала контракт на закупку южнокорейских мультикалиберных К239 Chunmoo

Ранее Министерство обороны Польши заключило с Южной Кореей рамочное соглашение о поставках модульных мультикалиберных реактивных систем залпового огня (РСЗО) К239 Chunmoo. 4 ноября контракт о продаже оружия польской армии был подписан в Варшаве.

Согласно договору, Южная Корея направит в Польшу 218 единиц РСЗО, а также 70 установок будут произведены польскими разработчиками. Кроме этого, Варшаве поступят высокоточные ракеты и техническое обеспечение для данного вида вооружения.

"Оснащённые современным оборудованием польские вооружённые силы являются гарантией безопасности", — заявил министр обороны Мариуш Блащак в своих социальных сетях.