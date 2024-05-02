Новое импортозамещающее предприятие создадут в Башкирии: фосфорная кислота начнет производиться к 2025 году

В Башкирии планируют создать импортозамещающее производство фосфорной кислоты

К концу 2025 года в Мелеузовском районе Башкирии запланировано открытие нового производства фосфорной кислоты.

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Проект, имеющий статус импортозамещающего, предусматривает инвестиции в размере почти 2 млрд рублей.

Исполнительный директор ООО "Башкирская фосфатная компания" Сергей Куликов рассказал о планах по строительству предприятия, которое уже зарегистрировано на территории региона в 2023 году. В рамках проекта планируется создание 150 новых рабочих мест, сообщает ТАСС.

Для реализации проекта уже подобрана потенциальная площадка и подготовлена проектная документация. Проект приобрел статус приоритетного, что предполагает возмещение инвестору части затрат на строительство технологического комплекса.

Администрация Мелеузовского района обещает активное содействие в оформлении земельного участка и других административных вопросах, связанных с запуском производства.