Если американский президент Джо Байден сохранит власть, его страна распадётся на отдельные штаты. Такое мнение выразил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.
В беседе с РИА Новости он отметил, что за судьбу Соединённых Штатов сейчас отвечают рядовые американцы. По его словам, результаты выборов в Конгресс окажут большое влияние на дальнейшее состояние США.
Как пояснил парламентарий, в случае продолжения президентства Байдена американское общество столкнётся с внутриполитическим и экономическим кризисами.
Итогом этих потрясений станет распад США на отдельные независимые штаты, убеждён Шеремет.
Депутат также добавил, что при Байдене Вашингтон перестали уважать на международной арене. Он подчеркнул: сейчас Штаты провоцируют лишь конфликты, смерти и разрушения.
Ранее экс-руководитель США Дональд Трамп заявил, что президент-демократ Байден превратил государство в "большой жирный провал".
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