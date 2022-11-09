Шеремет: США грозит распад на отдельные штаты, если Байден останется у власти

Если американский президент Джо Байден сохранит власть, его страна распадётся на отдельные штаты. Такое мнение выразил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

В беседе с РИА Новости он отметил, что за судьбу Соединённых Штатов сейчас отвечают рядовые американцы. По его словам, результаты выборов в Конгресс окажут большое влияние на дальнейшее состояние США.

Как пояснил парламентарий, в случае продолжения президентства Байдена американское общество столкнётся с внутриполитическим и экономическим кризисами.

Итогом этих потрясений станет распад США на отдельные независимые штаты, убеждён Шеремет.

Депутат также добавил, что при Байдене Вашингтон перестали уважать на международной арене. Он подчеркнул: сейчас Штаты провоцируют лишь конфликты, смерти и разрушения.

Ранее экс-руководитель США Дональд Трамп заявил, что президент-демократ Байден превратил государство в "большой жирный провал".