Президент-демократ Джо Байден превратил Америку в "большой жирный провал". Такое мнение выразил экс-глава США Дональд Трамп.
В интервью NewsNation он отметил, что официальный Вашингтон лишился авторитета и доверия на международной арене. По его словам, США "утратили очарование".
Бывший президент подчеркнул: сейчас над Штатами "смеётся весь мир".
"Наша страна сегодня — это большой жирный провал", — указал политик.
Ранее Трамп пообещал выступить с "очень важным" объявлением во Флориде 15 ноября. При этом он не уточнил, чему будет посвящена его речь. Как сообщает Rolling Stone, в последнее время экс-президент США активно интересуется, планируют ли республиканцы выносить импичмент Байдену в случае победы на выборах в американский Конгресс.
Кроме того, в конце октября Трамп намекнул на то, что может принять участие в борьбе за кресло руководителя государства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.