Трамп: президент-демократ Байден превратил США в "большой жирный провал"

Президент-демократ Джо Байден превратил Америку в "большой жирный провал". Такое мнение выразил экс-глава США Дональд Трамп.

В интервью NewsNation он отметил, что официальный Вашингтон лишился авторитета и доверия на международной арене. По его словам, США "утратили очарование".

Бывший президент подчеркнул: сейчас над Штатами "смеётся весь мир".

"Наша страна сегодня — это большой жирный провал", — указал политик.

Ранее Трамп пообещал выступить с "очень важным" объявлением во Флориде 15 ноября. При этом он не уточнил, чему будет посвящена его речь. Как сообщает Rolling Stone, в последнее время экс-президент США активно интересуется, планируют ли республиканцы выносить импичмент Байдену в случае победы на выборах в американский Конгресс.

Кроме того, в конце октября Трамп намекнул на то, что может принять участие в борьбе за кресло руководителя государства.