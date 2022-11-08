Пекарня в украинском городе Черкассы решила поднять продажи продукции и переименовала своё изделие в "булку бандеровскую вкусную, как распятый москалёнок".
Новость с подтверждающей фотографией опубликовали авторы местного Telegram-канала. Они напомнили, что ранее в городе большим спросом пользовалась колбаса "Смерть москалям".
В сообщении уточняется, что рецептура булки была придумана ещё в 1940 году в Советском Союзе", но сейчас "черкасские пекари решили декоммунизировать название".
"Когда они уже поймут, что хуторянский нацизм с привкусом людоедства ни к чему хорошему их не привёл?" — сокрушаются пользователи российских соцсетей.
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