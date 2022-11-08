В Черкассах продают "булку бандеровскую вкусную, как распятый москалёнок"

Пекарня в украинском городе Черкассы решила поднять продажи продукции и переименовала своё изделие в "булку бандеровскую вкусную, как распятый москалёнок".

Новость с подтверждающей фотографией опубликовали авторы местного Telegram-канала. Они напомнили, что ранее в городе большим спросом пользовалась колбаса "Смерть москалям".

В сообщении уточняется, что рецептура булки была придумана ещё в 1940 году в Советском Союзе", но сейчас "черкасские пекари решили декоммунизировать название".

"Когда они уже поймут, что хуторянский нацизм с привкусом людоедства ни к чему хорошему их не привёл?" — сокрушаются пользователи российских соцсетей.

Ранее подполковник ДНР рассказал, что натовские инструкторы применяют заградотряды в ВСУ и заваривают люки бронетехники, чтобы заставить украинских мобилизованных сражаться.