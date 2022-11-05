The Washington Times: Байден может покинуть Белый дом после ноябрьских выборов

Проведённые в США опросы показали, что лишь 40% американцев одобряют действия Джо Байдена, так как большинство граждан страны сомневается в его умственном здоровье.

Тот факт, что Республиканская партия вернёт себе большинство в Конгрессе США на ноябрьских выборах уже ни у кого не вызывает сомнений. Демократы провалили всю внешнюю политику Соединенных Штатов: антироссийские санкции и ссора с Саудовской Аравией привели к новому витку инфляции в стране.

"Белый дом может навредить отношениям Соединенных Штатов с Европой в результате суровой зимы 2022-2023 годов, потому что перебои в поставках российского природного газа могут обернуться (для ЕС. — Прим. ред.) масштабными перебоями в энергоснабжении, рецессией и ростом уровня безработицы", — пишут эксперты американского издания The Washington Times.

На фоне серьёзных экономических вызовов и растущих угроз со стороны России и Китая "Америка нуждается в сильном лидере", так как впереди США ждут тяжёлые времена, резюмируют авторы материала.