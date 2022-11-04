Член Конгресса США Грин: при республиканцах Украине не достанется ни цента

Во время выступления в Су-Сити американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что после ноябрьских выборов Украина останется без финансирования США.

Если республиканцы сумеют вернуть себе большинство в конгрессе, правительству Соединенных Штатов придётся пересмотреть вопрос о поддержке Киева вплоть до полного прекращения, отметила политик. В стране есть множество проблем, требующих внимания властей, и они важнее для американцев, чем поддержка киевского режима.

"Единственная граница, которая их (демократов. — Прим. ред.) волнует — это Украина, а не южная граница Америки. При республиканцах Украине не достанется ни копейки!" — провозгласила Грин.

Стоит отметить, лозунг был горячо одобрен собравшимися на встречу с кандидатом американцами.

Ранее американские СМИ предположили, что визит Путина на саммит "большой двадцатки" нанесёт сокрушительный удар по США.