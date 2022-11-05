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Премьер Британии Сунак: государство не может решить проблемы граждан

Мир

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что граждане страны должны ответственнее подходить к своим "занятиям", так как государство не может решить все проблемы людей.

Сунак подчеркнул, что приоритетом в его работе станет борьба с инфляцией.

"Вы должны быть уверены, когда занимаетесь чем-то, что делаете это достойно, и что вы честны по отношению к людям, что, конечно, ни одно правительство не может решить все проблемы", — заявил Сунак на брифинге.

Политик напомнил британцам, что "жизнь не так проста".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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