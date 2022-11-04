Британцы снова недовольны премьером: избиратели требуют досрочных выборов

Британский таблоид The Independent сообщает сегодня, что в стране недовольны вступившим 25 октября в должность премьер-министром. Причём недовольны настолько, что собирают подписи под петицией о проведении досрочных всеобщих выборов.

По данным The Independent , её подписали уже более 460 тысяч человек.

В вину Риши Сунаку ставят то, что он, заняв кабинет на Даунинг-стрит, "отказался от всех своих предвыборных обещаний", которые раздавал во время кампании, проигранной Лиз Трасс.

И вот спустя 10 дней после назначения Сунака, британцы уже недовольны его налоговой и экономической политикой. И намекают, что пора "на выход".

Обещания

Напомним, в борьбе за премьерское кресло он обещал, например:

снизить базовую ставку подоходного налога к 2029 году до 16 пенсов,

"омолодить" центральные улицы Британии,

построить жильё для мигрантов.

Реальность

Став-таки главой британского правительства, Риши Сунак обнаружил, что его предшественница за полтора месяца работы умудрилась создать "дыру" в бюджете размером в 50 миллиардов фунтов стерлингов. И теперь ему придётся эту "нехватку" как-то закрывать. Уже объявлено, что:

отменят планы строительства железной дороги "Халл-Ливерпуль" (север Британии);

будут сокращаться расходы и повышаться налоги.

Кроме того, британцы опасаются отмены привязки роста размера социальных пособий и пенсий к инфляции.

Народным недовольством не преминули воспользоваться политические конкуренты Сунака. Например, лейбористка Анджела Рейнер заявила, что у него "нет полномочий и мандата", поскольку его не выбирали, а назначили (ну по сути-то она права). Теперь, советует Рейнер, глава кабмина должен "не бегать в страхе перед избирателями, а поступить достойно" — назначить досрочные парламентские выборы.