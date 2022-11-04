Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что США начали психологическую атаку на Россию

С начала военной спецоперации на Украине Вашингтон развернул масштабную информационную кампанию против Москвы. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. По его словам, британская и американская разведки предоставили "поток антироссийской лжи" в ведущие западные издания, которые активно разжигают украинский конфликт.

"Русские более правдивы, чем американские СМИ. Хотите — верьте, хотите — нет", — заявил Рикардс в материале для The Daily Reckoning.

Более того, западные спецслужбы начали проводить психологические операции, устрашая общественность заявлениями о том, что Россия якобы намерена использовать ядерное оружие на Украине.

"Это ложь. Президент Владимир Путин никогда этого не говорил. Он сказал, что в случае нападения Россия будет защищаться всеми необходимыми средствами, включая возможное применение ядерного оружия. Эта ложь о намерениях Путина быстро превратилась в очередную психологическую операцию", — отметил экс-советник ЦРУ.

По мнению Рикардса, страны коллективного Запада проводят так называемую психологическую атаку под чужим флагом. Обвиняя Россию, США пытаются оправдать собственную агрессию, считает он. Однако подобная стратегия может обернуться против Вашингтона, так как провоцировать Москву довольно опасная затея, заявил эксперт.